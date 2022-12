Finalement, le système de réalité mixte d'Apple s'appellerait xrOS

On avait trouvé des traces d'un certain « realityOS » dans du code source publié par Apple, et la marque avait même été déposée par le biais d'une société écran. Mais finalement, Apple aurait choisi un autre nom pour son futur système d'exploitation destiné à son casque de réalité virtuelle et augmentée : xrOS, selon les sources de Bloomberg . Ce nom, moins engageant au premier abord, ferait référence à la réalité étendue, ou « extended reality », qui combinerait donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Le casque de réalité mixte d'Apple serait presque prêt à être présenté , selon Bloomberg : ce pourrait être pour le tout début de l'année prochaine. Il est question d'un appareil très haut de gamme, avec un processeur de la trempe de la puce M2, plus de dix caméras à l'intérieur et à l'extérieur du casque, ainsi que des écrans de très haute résolution. Le tarif de ce casque, qui pourrait s'appeler Reality One ou Reality Pro , pourrait largement dépasser la barre des 2 000 dollars.