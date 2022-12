Démontage de l'iPad 10 : pourquoi il se limite à l'Apple Pencil 1

Pourquoi l'iPad 10 , qui a inauguré un nouveau design aux tranches plates et abandonné son connecteur Lightning pour basculer sur le standard USB-C, se contente-il toujours de l'Apple Pencil de première génération qui nécessite un adaptateur pour être rechargé ? La question a déjà fait couler beaucoup d'encre et le démontage d'iFixit nous apporte la réponse définitive : oui, c'est bien la caméra horizontale qui pose problème. Elle se situe en effet exactement à l'endroit où se trouve le module de recharge de l'Apple Pencil 2 sur les autres modèles.Sur l'iPad Air pris en exemple, on peut voir que le module de recharge de l'Apple Pencil ajoute plusieurs millimètres d'épaisseur à la tranche de l'iPad : c'est incompatible avec un positionnement horizontal de la webcam, qui requiert elle aussi une épaisseur incompressible.Apple a déjà sous-entendu que le positionnement horizontal de la caméra allait être étendu à l'ensemble de la gamme . Il va donc falloir trouver une solution pour décaler l'aimantation et la recharge de l'Apple Pencil 2, et il n'est pas impossible que cela passe par la création d'un Apple Pencil 3 qui pourrait d'abord voir le jour sur les iPad les plus haut de gamme ( l'iPad Pro M3 n'est en revanche pas attendu avant 2024).Le reste du démontage d'iFixit est sans grande surprise mais reste toujours agréable à regarder pour découvrir l'agencement interne de l'iPad 10. Il y a deux autres éléments importants à retenir : le port USB-C n'est pas modulaire (il est directement relié à la carte mère, ce qui n'est pas une bonne chose pour les réparations), et la batterie peut se décoller facilement grâce à quatre bandes adhésives à retirer (les remplacements seront relativement aisés).