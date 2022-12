Bidouille : l'iMac sans menton existe !

Le design de l'iMac M1 est l'une des dernières contributions de Jony Ive , qui a quitté Apple en 2019 et qui a été responsable du design de tous les tout-en-un d'Apple depuis l'iMac original de 1998. On retrouve bien son obsession de la finesse : l'essentiel de composants se trouve sous l'écran, dans ce qu'Apple surnomme le « menton », et non à l'arrière de l'ordinateur. Ce menton ne plaît pas à tout le monde, et les techniciens de Io Technology se sont amusés à le faire disparaître. Il ont créé un châssis sur mesure et réarrangé les composants pour qu'ils se retrouvent dans une excroissance en bas du dos de l'iMac. Vous pouvez retrouver la vidéo, en chinois, sur cette page Bien sûr, il faut faire confiance à Io Technology pour le positionnement des ventilateurs et le bon refroidissement de l'ensemble. Ce projet n'a pas vocation à inspirer les designers de Cupertino, qui ont forcément testé de nombreuses alternatives avant d'arrêter le design de l'iMac M1. Il n'empêche que, vue de l'avant, cette modification est particulièrement sympathique...