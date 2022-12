Le casque de réalité mixte d'Apple, finalement au second semestre 2023 ?

Si tous les observateurs s'attendent à une présentation en tout début d'année, il faudra peut-être attendre quelques mois de plus pour mettre la main sur le casque de réalité mixte d'Apple. Selon les sources de l'analyste Ming-Chi Kuo , Apple rencontrerait des problèmes logiciels et repousserait le lancement de ce nouveau produit au second semestre, au lieu du deuxième trimestre initialement prévu.Il est possible qu'Apple maintienne sa présentation en janvier 2023 — il faudra de toutes façons plusieurs mois pour que les développeurs puissent se familiariser avec la nouvelle plateforme — mais Ming-Chi Kuo envisage également un report afin qu'il n'y ait pas un trop long délai entre l'annonce et la commercialisation. Apple prévoirait des ventes inférieures à 500 000 unités sur l'année 2023.Il y a quelques jours, Mark Gurman nous soufflait que la nouvelle plateforme logicielle prendrait le nom de xrOS , ce qui va à l'encontre des dépôts d'Apple qui a protégé la marque realityOS en début d'année. Le casque de réalité augmentée et virtuelle d'Apple serait particulièrement haut de gamme, avec de nombreux capteurs et caméras à l'intérieur et l'extérieur du casque, une puce très puissante et des écrans de très haute résolution. Les différents analystes s'attendent à un prix dépassant la barre des 2 000 dollars.