SOS par satellite : l'iPhone 14 sauve son premier utilisateur

La fonctionnalité de SOS par satellite de l'iPhone 14 vient de réaliser son tout premier sauvetage, rapporte MacRumors . Le 1er décembre à 2 heures du matin, lesde l'Alaska ont été contactés par Apple suite à l'activation de la fonctionnalité par un homme qui se déplaçait en motoneige entre Noorvik et Kotzebue et qui s'est retrouvé bloqué dans une zone dépourvue de connexion cellulaire. En collaboration avec les équipes sur le terrain et le centre de réponse d'urgence d'Apple, les services de secours de l'Alaska ont pu le retrouver et le ramener sain et sauf à la civilisation.Les autorités en charge du sauvetage se sont déclarées. Il y a fort à parier que les situations de ce type, forcément amenées à se multiplier, vont faire régulièrement l'objet d'articles de presse et qu'on retrouvera de nombreux exemples, à l'instar des fonctionnalités de santé sauvant la vie d'utilisateurs d'Apple Watch, dans les communications d'Apple. La fonctionnalité de SOS par satellite de l'iPhone 14 sera disponible en France dans le courant de ce mois de décembre