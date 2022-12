Gorilla Glass Victus 2, un verre plus solide pour l'iPhone 15 ?

Corning vient de dévoiler une nouvelle génération de verre que l'on pourrait retrouver sur l'iPhone 15 en 2023. Il s'agit du Gorilla Glass Victus 2 , qui améliore la résistance du verre lors de chutes sur des surfaces très dures comme le béton. Corning annonce une résistance jusqu'à 1 mètre sur le béton ou 2 mètres sur l'asphalte, le double de la concurrence ( test à l'appui ). Le fabricant explique que son nouveau verre est mieux adapté aux dernières générations de smartphones, qui sont plus grands et plus lourds que leurs prédécesseurs.Apple ne cite jamais Corning dans ses présentations, mais c'est un partenaire historique qui remonte aux débuts de l'iPhone. Apple a d'ailleurs déjà investi 495 millions de dollars dans Corning pour soutenir sa capacité de production ainsi que son département de recherche et développement. Sans grand doute, les prochaines générations d'iPhone continueront donc de bénéficier des avancées des derniers verres de Corning.