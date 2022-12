Apple veut accélérer la diversification de sa chaîne de production

Les récents soulèvements ayant secoué la production de l'iPhone en Chine auraient conduit Apple à hâter ses plans pour la diversification de sa chaîne de production, rapporte le Wall Street Journal . Cela fait plusieurs années qu'Apple réduit progressivement sa dépendance de la Chine, et le mouvement ne ferait que s'accélérer suite aux problèmes rencontrés pendant la pandémie de Covid-19. Ces dernières semaines, plusieurs sous-traitants d'Apple auraient reçu l'ordre de se préparer plus activement à l'assemblage de ses produits dans d'autres pays d'Asie.Apple a déjà beaucoup investi au Vietnam , avec des lignes de production pour l'Apple Watch, les MacBook, les iPad et les AirPods. Apple produit également une partie de la gamme d'iPhone en Inde , et il est également question d'une nouvelle ligne de production de MacBook en Thaïlande

Dans l'usine du Mac Pro au Texas

Le Wall Street Journal nous indique que lorsque la sortie de Chine n'est pas possible à court ou moyen terme, Apple ferait également des efforts pour diversifier sa chaîne de production au sein du pays et se dégager de l'emprise de Foxconn. Pour l'iPhone, qui subira un fort manque à gagner cet hiver suite aux émeutes de Zhengzhou, il se murmure que Luxshare Precision et Wingtech Technology vont récupérer une partie du marché... mais tout en recevant la consigne de développer leurs activités à l'étranger le plus rapidement possible.