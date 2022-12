Apple lance son Self Service Repair Store en Europe

À l'occasion de l'élargissement de son Self Service Repair Store aux Macs en août dernier, Apple avait promis un élargissement de ce programme à l'Europe dans les prochains mois. C'est désormais chose faite : dans un communiqué de presse , Apple vient d'annoncer le lancement de ce « Magasin de réparation en service interne » dans huit pays européens : en plus de la France, sont concernés l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède.Comme pour les États-Unis, ce magasin bien séparé de l'Apple Store classique propose l'achat de composants et d'outils officiels pour réparer soi-même certains produits d'Apple. Les pièces sont disponibles pour l'iPhone (12, 13 et SE 3) ainsi que les MacBook Air et MacBook Pro avec puces de génération M1. Le programme couvre tout une pléiade de réparations. Pour l'iPhone, cela peut par exemple concerner la batterie, le haut-parleur, les appareils photos, l'écran, le Taptic Engine. Apple propose également de multiples petits composants (vis, adhésifs, etc.). Pour le Mac, cela va du remplacement de l'écran à celui du châssis ou de la batterie en passant par le trackpad. À chaque fois, Apple propose des manuels détaillés pour que la réparation se passe dans les meilleures conditions.Pour les réparations les plus simples, Apple propose des packs incluant les outils nécessaires, et des kits incluant des outils plus lourds et sophistiqués sont également disponibles à la location pour une durée d'une semaine. Apple offre également un crédit pour le retour des pièces défectueuses qui ont été remplacées par l'utilisateur. Pour certaines réparations, une activation logicielle se fait avec Apple par chat ou par téléphone une fois la nouvelle pièce mise en place.Ce programme est réservé aux utilisateurs avertis qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. C'est une alternative aux centres de réparation qui a le mérite d'exister, mais sa tarification n'est pas forcément très avantageuse au vu des efforts à fournir. Pour le remplacement de la batterie d'un iPhone 13 par exemple, la tarification du SAV d'Apple est de 75 €. Sur le Self Service Repair Store , le kit est facturé 77,04 €, avec le versement d'un crédit (sur le mode de paiement initial) de 26,26 € une fois l'ancienne batterie reçue par Apple : l'opération revient donc à 50,78 €.