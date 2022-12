Apple Music Sing va transformer Apple Music en karaoké

Une nouvelle fonctionnalité sera proposée par Apple Music un peu plus tard ce mois-ci : avec Apple Music Sing, le service de streaming musical d'Apple va se transformer en karaoké ! Apple vient d'en faire l'annonce par le biais d'un communiqué de presse , qui nous montre une copie d'écran de ce à quoi cela va ressembler : les paroles sont simplement défiler avec une surbrillance en temps réel pour aider les chanteurs en herbe à bien suivre, sur le même rythme que la voix originale. Un curseur permettra également de modifier le volume des paroles. Dans le cas de duos, l'écran sera automatiquement séparé en deux.Pour accompagner le lancement d'Apple Music Sing, Apple proposera 50 listes de lectures spécifiquement pensées pour les soirées karaoké. La fonctionnalité sera bien sûr incluse sans surcoût dans l'abonnement à Apple Music (hors Apple Music Voice ) et elle sera disponible sur iPhone, iPad et Apple TV, mais pas sur le Mac : tant pis pour ceux qui voudraient utiliser AirPlay sur leur téléviseur compatible.