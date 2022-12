Apple confirme acheter les puces de TSMC produites en Arizona

Tim Cook avait déjà confié à ses ingénieurs qu'Apple s'approvisionnerait auprès de la future usine que TSMC est en train de monter en Arizona. On en a désormais la confirmation officielle : hier, un événement était organisé sur le site de l'usine à Phoenix pour officialiser les investissements de TSMC aux États-Unis, qui seront d'une hauteur de 40 milliards de dollars. La première ligne de production doit être opérationnelle en 2024, la seconde en 2026. Une fois pleinement opérationnel, ce nouveau site pourra produire 600 000 wafers par an.

Capture d'écran via CNBC

Tim Cook a prononcé un discours pour l'occasion, confirmant son intention de continuer les efforts pour promouvoir lePour l'instant, on ne sait pas pour quels seront les usages des puces produites par TSMC pour le compte d'Apple aux États-Unis. On sait que les usines en question pourront graver à des finesses de 4 et 3 nanomètres, mais Apple n'a pas donné le moindre détail supplémentaire.