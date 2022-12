Les apps de l'App Store vont pouvoir avoir des prix plus flexibles

Les développeurs vont disposer de plus de flexibilité pour le tarif de leurs applications sur l'App Store. Apple vient d'annoncer une nouvelle grille tarifaire beaucoup plus large pour sa boutique d'applications, avec 700 nouveaux prix possibles. Aux États-Unis par exemple, les prix pourront désormais débuter à seulement 0,29 dollar, avec une tarification par paliers de 10 centimes. Au plus haut, il sera désormais possible de monter jusqu'à 10 000 dollars mais sous réserve de l'approbation d'Apple qui vérifiera que les applications dont le tarif est supérieur à 100 dollars ne sont pas des arnaques.Apple va également offrir la possibilité aux développeurs de se détacher des prix psychologiques traditionnels : il sera ainsi possible d'afficher des tarifs ronds, comme 10 dollars au lieu de 9,99 dollars, ou des paliers intermédiaires comme 9,90 dollars ou 9,95 dollars. Cela sera particulièrement utiles pour gérer les bundles ou les abonnements.D'autres outils sont mis en place dès aujourd'hui pour mieux gérer les taxes des différents pays dans lesquelles les applications sont vendues : il sera notamment possible de déterminer le prix dans sa devise préférée pour que tous les autres tarifs soient déterminés automatiquement, avant d'éventuelles modifications manuelles si besoin. C'est une possibilité qui est d'abord réservée aux abonnements, mais qui sera généralisée à toutes les apps au printemps prochain. Apple donnera également la possibilité de garder des prix constants dans certains pays tout en les faisant évoluer au gré des fluctuations des taux de change dans d'autres.