macOS 13.1 permettra de faire sonner les AirTags

La dernière version bêta de macOS 13.1 ajoute la possibilité à l'application Localiser de faire émettre un son à un AirTag environnant, a repéré le site 9To5Mac . Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette fonctionnalité n'était jusqu'ici disponible que sur iPhone, iPad et Apple Watch. Le Mac pourra donc aussi en profiter avec la prochaine mise à jour de macOS. Cette possibilité devrait logiquement être étendue à tous les appareils de tierce partie capables d'émettre une alerte sonore.En version bêta depuis plus d'un mois , macOS 13.1 apporte d'autres améliorations et notamment l'application de tableau blanc Freeform. La sortie de cette mise à jour est attendue pour la semaine prochaine.