La première Apple Car, avec un volant dès 2026 ?

C'est en 2026 qu'Apple pourrait commercialiser sa première voiture électrique, mais il ne s'agirait pas du modèle totalement autonome envisagé au départ , rapporte Bloomberg . Encore loin de pouvoir atteindre cet objectif, Apple aurait finalement décidé de produire un premier modèle doté d'un volant et de pédales. Il serait partiellement autonome, par exemple sur autoroute, mais conserverait donc un design relativement classique avec deux rangées de sièges tournés face à la route. Apple prévoirait un centre de divertissement ambitieux, offrant par exemple la possibilité de regarder des films lorsque la conduite est autonome.

(lire : En 2023, CarPlay veut contrôler l'intégralité de la voiture)

Au coeur de l'Apple Car, il y aurait une puce très puissante, plus ou moins équivalente à quatre puces Apple M1 Ultra, pour analyser en temps réel les données de toute une multitude de capteurs (LiDARs, radars et caméras). Le système aurait pour nom de code Denali, plus haut sommet d'Amérique du Nord. Il y aurait une fonctionnalité de cloud et d'assistance à distance, Apple prévoyant également un programme d'assurance. L'objectif serait d'atteindre un prix de vente inférieur à la barre des 100 000 dollars.Pour ce qui est de la production, Apple souhaiterait finaliser le design d'ici fin 2023 et la fiche technique en 2024. Les tests intensifs débuteraient en 2025, et la vente en 2026. Apple serait toujours à la recherche d'un sous-traitant pour construire ses véhicules — on sait qu'il y a déjà eu des tractations, par exemple avec Hyundai , mais sans qu'un accord soit finalement trouvé.