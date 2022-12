Apple Music Sing : le karaoké limité à des appareils récents

Apple a hier levé le voile sur une nouvelle fonctionnalité d'Apple Music qui sera disponible ce mois-ci : Apple Music Sing transformera bientôt le catalogue du service de streaming musical d'Apple en karaoké géant. Il y aura bien sûr la possibilité de suivre les paroles en direct, et une nouvelle option permettra d'ajuster le volume de la voix de l'artiste en temps réel, pour chanter seul ou avec la voix originale.Dans la foulée de cette annonce, Apple a donné quelques explications techniques à TechCrunch . On apprend notamment que la suppression de la voix originale fonctionnera en local : c'est l'iPhone, l'iPad ou l'Apple TV qui détectera les paroles des chansons pour en modifier le volume — Apple aurait notamment mis à profit ses algorithmes de réduction de bruit ambiant et d'autres éléments en provenance de FaceTime. Ainsi, tout le catalogue d'Apple Music sera instantanément compatible avec Apple Music Sing. Autre précision qui a son importance, la voix ne sera pas totalement supprimée au réglage le plus puissant, mais suffisamment atténuée pour que le résultat soit exploitable en karaoké.Conséquence du fonctionnement en local d'Apple Music Sing, il faudra un processeur relativement puissant pour que tous les algorithmes puissent bien s'exécuter. Apple Music Sing requerra donc un appareil relativement récent : il faudra un iPhone 11 ou ultérieur, un iPhone SE 3 ou ultérieur, un iPad Pro 11" de troisième génération ou ultérieur, un iPad Air de quatrième génération ou ultérieur, un iPad mini 6 ou ultérieur, un iPad 9 ou ultérieur, ou le tout nouvel Apple TV 4K de troisième génération ou ultérieur. Apple a confirmé que la fonctionnalité ne sera pas disponible sur Android, à l'exception de l'affichage des paroles en temps réel.