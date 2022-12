Apple annonce le chiffrement de bout en bout d'iCloud

C'est une annonce absolument majeure que vient de faire Apple : pour renforcer la sécurité des données d'iCloud, la fonctionnalité Advanced Data Protection va permettre aux utilisateurs qui le souhaitent de chiffrer de bout en bout 23 catégories de données, contre 14 pour le réglage par défaut. Cela inclut les sauvegardes d'iCloud, les Notes et les Photos. Une fois ce réglage activé, les seules catégories qui ne seront pas couvertes seront iCloud Mail, les Contacts et le Calendrier, qui doivent rester en capacité d'interagir avec d'autres systèmes.En 2020, Tim Cook avait expliqué que les données des sauvegardes d'iCloud étaient bien chiffrées, mais qu'Apple conservait une copie de la clé de chiffrement des données afin de pouvoir offrir la possibilité de récupérer son compte en cas de perte du mot de passe. Avec cette nouvelle option, Apple n'aura plus de clé : c'est la protection optimale pour les utilisateurs, car aucune autorité ne pourra alors forcer Apple à fournir une clé qu'elle ne détient pas. En revanche, il ne sera plus possible de récupérer les données en cas de perte du mot de passe.La mise en place de ce chiffrement de bout en bout s'accompagne logiquement de l'abandon du projet d'analyser les images stockées sur iCloud Photos pour détecter d'éventuelles photos pédopornographiques. Apple a déclaré à WIRED queCette mesure avait été annoncée en août 2021 mais son lancement avait été repoussé face aux réactions négatives des experts en sécurité qui craignaient qu'une telle fonctionnalité puisse un jour être dévoyée.Apple a également annoncé deux autres avancées à venir. La première concerne la vérification des comptes iMessage : avec la nouvelle option iMessage Contact Key Verification, les utilisateurs qui sont les plus susceptibles d'être victimes d'attaques (journalistes, activistes, membres de gouvernements, etc.) pourront recevoir une alerte si un appareil inconnu venait à être lié au compte d'un interlocuteur, et donc à avoir accès à la conversation avec ce compte. La seconde concerne la sécurisation des comptes iCloud : avec Security Keys, les utilisateurs pourront utiliser des clés de sécurité NFC de tierce partie pour valider matériellement la connexion à leur compte.Le chiffrement de bout en bout d'iCloud est disponible avec iOS 16.2 et macOS 13.1 pour les utilisateurs américains dès ce mois de décembre, et la fonctionnalité sera élargie à l'ensemble du monde en début d'année 2023. La fonctionnalité Security Keys pour Apple ID sera également disponible au niveau mondial en début d'année prochaine. Pour iMessage Contact Key Verification, ce sera dans le courant d'année 2023 sans plus de précisions pour le moment.