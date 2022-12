iOS 16.2 limite l'ouverture complète d'AirDrop à 10 minutes

C'est une mesure qui était initialement destinée à la Chine à son intégration dans une version bêta d'iOS 16.2 le mois dernier, mais Apple avait alors indiqué qu'elle serait généralisée dans le courant de l'année 2023. C'est avec un peu d'avance que la limitation à 10 minutes de l'ouverture complète d'AirDrop sera appliquée partout dans le monde : le nouveau réglage est apparu dans la version RC d'iOS 16.2 sortie hier soir et devrait donc bien être mise en place dès la sortie de cette mise à jour la semaine prochaine.Cette limitation émane a priori d'une demande du gouvernement chinois, AirDrop ayant été utilisé par des activistes pour diffuser des fichiers de propagande antigouvernementale dans des lieux publics. Apple a visiblement pensé que l'idée n'était pas si mauvaise pour une autre raison : éviter les envois non sollicités, notamment de photos indélicates.Par défaut, AirDrop est réglé pour n'autoriser que les transferts en provenance d'utilisateurs enregistrés dans les contacts. Les utilisateurs peuvent faire le choix d'ouvrir cette fonctionnalité de partage de fichiers aux appareils absents des contacts, et c'est un choix qui était jusqu'ici permanent. Cette nouvelle option est intéressante car elle évite d'avoir à penser à changer à nouveau le réglage une fois le transfert effectué, mais elle aurait pu être proposée en complément et non en remplacement de l'ouverture permanente à tout le monde, qui peut avoir son utilité dans les milieux professionnels.