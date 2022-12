USB-C : la loi européenne applicable au 28 décembre 2024

Définitivement adoptée le 24 octobre dernier, la loi européenne imposant le connecteur USB-C à de nombreux appareils électroniques devait entrer en vigueur en fin d'année 2024. On a désormais une date précise suite à la publication de la directive 2022/2380 : ce sera le 28 décembre 2024. Pour les ordinateurs portables dont la puissance est inférieure à 100 W, ce sera pour le 28 avril 2026.Dès 2024, les nouveaux appareils appartenant aux catégories suivantes seront concernés par cette loi : les téléphones portables, les tablettes et les liseuses, les appareils photos numériques et les consoles de jeux vidéo, les casques d'écoute, écouteurs intra-auriculaires et haut-parleurs portatifs, les souris et claviers sans fil et les systèmes de navigation portables. À noter que les produits en question sont uniquement concernés s'ils se rechargent par câble : les fabricants peuvent se limiter à la recharge sans fil s'ils le souhaitent.

Montage par @theapplehub

Pour ce qui est de l'iPhone, qui est généralement présenté en septembre, Apple pourrait donc attendre 2025 pour adopter l'USB-C sur l'iPhone 17. Apple devrait cependant prendre de l'avance, et les rumeurs tablent sur une transition dès l'année prochaine avec l'iPhone 15. Il est d'ailleurs question d'une adoption de l'USB 3.2 voire du Thunderbolt 3 sur les modèles Pro. Apple a en tout cas tout intérêt à ne pas traîner : la moindre modification dans une fiche technique d'un ancien modèle le rendrait « nouveau » aux yeux de la loi.Pour ce qui est des tablettes, la transition de l'iPad vers l'USB-C est désormais complète ; il reste l'iPad 9 au catalogue mais ses jours son comptés, son successeur étant déjà en vente. Il restera à Apple le boîtier de recharge des AirPods ainsi que le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse et le Magic Trackpad. Alors que la télécommande Siri Remote est passée à l'USB-C en octobre , il ne restera plus que la batterie MagSafe qui n'est pas concernée par cette loi mais qu'on imagine difficilement Apple conserver en l'état : le connecteur Lightning devrait bientôt disparaître.