Puce M2 Max : un second benchmark plus prometteur

Dix jours après un premier test qui avait donné des scores de 1 853 en monocoeur et de 13 855 en multicoeur, un nouveau benchmark de la puce Apple M2 Max vient d'être repéré sur Geekbench. Cette fois, les scores sont de 2 027 en monocoeur et de 14 888 en multicoeur, ce qui est nettement plus prometteur. Pour rappel, la puce M1 Max affiche des scores de 1 755 en monocoeur et de 12 333 en multicoeur. À en croire ce nouveau test, on aurait donc une hausse de la puissance brute de 15,5% sur un seul coeur, et de 20,7% sur l'ensemble des coeurs.On retrouve le « Mac14,6 » qui doit correspondre à un MacBook Pro ou un Mac Studio, et les 96 Go de RAM qui vont au-delà de la limite de 64 Go de la puce M1 Max. La fréquence diffère, à 3,68 GHz contre 3,54 GHz sur le premier test. Il est donc possible que ce second test ait été réalisé dans des conditions plus favorables (Mac au repos, plus froid, etc.), ou qu'il s'agisse tout simplement d'un prototype différent.C'est en tout cas en début d'année prochaine qu'Apple devrait lancer ses nouveaux MacBook Pro 14,2" et 16,2" avec les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. La révision à venir devrait être assez minimale en dehors de l'adoption de nouvelles puces — il est d'ailleurs probable qu'elle s'accompagne d'une hausse des tarifs en Europe. Pour le Mac Studio, il n'y a pas eu de rumeur allant dans ce sens et il est probable qu'il faille attendre plus longtemps pour la puce M2 Ultra du modèle haut de gamme.