Deux nouveaux Macs repérés dans la base de données de Steam

Alors qu'un Mac doté d'une puce M2 Max inédite s'est montré à deux reprises sur Geekbench depuis le début du mois, le même « Mac14,6 » vient d'apparaître dans la base de données d'utilisation de Steam , célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo. Il n'est pas sorti seul : il est accompagné d'un tout aussi mystérieux « Mac15,4 ». Steam ne nous dit rien de ces deux machines, si ce n'est qu'elles ont été utilisées pour jouer sur sa plateforme. Il s'agit sans doute de tests confidentiels : les deux Macs pointent à 0,00% d'usage sur Steam.Le « Mac14,6 » repéré sur Geekbench la semaine dernière embarquant une puce M2 Max, il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'un MacBook Pro 14 ou 16 pouces ; on s'attend d'ailleurs à une révision de ces modèles en début d'année prochaine . Il pourrait également s'agir d'un Mac Studio, même si la révision de ce Mac de bureau devrait être plus tardive. Au rayon des présentations très attendues l'année prochaine et qui pourraient aussi faire l'objet de tests grandeur nature à Cupertino en ce moment, il y a aussi le Mac Pro avec puce Apple Silicon