Un écran OLED avec ProMotion pour le MacBook Air en 2024 ?

Le MacBook Air aurait droit à un écran OLED en 2024, et il s'agirait d'une dalle prenant en charge les 120 Hz de la technologie ProMotion selon les sources de Ross Young . L'analyste spécialiste des écrans, qui a déjà eu de bonnes informations sur les projets d'Apple par le passé, avait déjà parlé d'un écran OLED destiné au MacBook Air en juin dernier mais c'est la première fois qu'il évoque la technologie ProMotion. Aujourd'hui réservée aux MacBook Pro 14,2" et 16,2", elle permet d'obtenir des animations plus fluides tout en permettant un taux de rafraichissement très bas lors d'un affichage fixe afin de réaliser des économies d'énergie.Selon Ross Young, les deux tailles d'iPad Pro auraient droit au même traitement en 2024. Apple utiliserait un nouveau type de dalle OLED qui disposerait de deux couches émissives pour gagner en luminosité tout en gagnant en consommation.Par rapport aux dalles LCD actuellement utilisées sur les MacBook Air M1 et M2, un écran OLED permettrait d'obtenir les fameux "vrais noirs" inhérents à cette technologie, avec un excellent contraste. Sur les iPad Pro, cette transition permettrait un rétro-éclairage bien plus précis (au niveau de chaque pixel et non plus par zones) ainsi qu'un gain de poids et d'épaisseur.