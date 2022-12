Encore un nouveau firmware pour les AirTags

Alors qu'on tablait sur la sortie d'iOS 16.2 et des autres derniers systèmes d'Apple hier soir, il y a bien eu une mise à jour mais pas celle qu'on attendait : Apple a mis en place une mise à jour du firmware des AirTags. Ils passent en version 2.0.36 (build 2A36), contre 2.0.24e (build 2A24e) pour la précédente version sortie le mois dernier.On ne sait pas ce que contient cette mise à jour, Apple ne communiquant pas sur les nouveautés du firmware des AirTags. La mise à jour doit s'installer automatiquement lorsque l'iPhone est à proximité de l'AirTag — il n'est pas possible de la lancer manuellement. Pour connaître la version logicielle de vos AirTags, rendez-vous dans l'application Localiser : cliquez sur le nom d'un AirTag pour faire apparaître son numéro de série et le numéro de version de son programme interne.