Six nominations aux Golden Globes 2023 pour Apple TV+

Après deux années consacrées à Ted Lasso avec deux trophées du meilleur acteur dans une série comique pour Jason Sudeikis, on ne verra pas le célèbre entraîneur de l'AFC Richmond aux Golden Globes pour cette édition 2023, dont les nominations viennent d'être annoncées . Pour cette troisième participation d'Apple TV+ aux Golden Globe Awards, on passe à un tout autre style. Il y a six nominations pour deux séries :etest un thriller très particulier réalisé par Ben Stiller. L'histoire suit les employés d'une entreprise, Lumon Industries, dont les employés ont subi une opération permettant de séparer les souvenirs personnels et professionnels. À l'extérieur, les employés n'ont pas connaissance de leur rôle au sein de l'entreprise. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'elle commercialise, sinon que les protagonistes s'attèlent à un mystérieux « raffinement des macrodonnées ». À l'intérieur, ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe dehors et de leur vie personnelle. Au casting, on retrouve Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry ou encore Patricia Arquette.est en lice pour le titre de meilleure série dramatique, Adam Scott pour le titre de meilleur acteur dans une série dramatique, et John Turturro pour le titre de meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique.est une mini-série qui raconte l'histoire vraie de James Keene, campé par Taron Egerton, qui se voit offrir une chance de sortir de prison s'il parvient à obtenir les aveux d'un tueur en série présumé (joué par Paul Walter Hauser) avec lequel il purge une peine de prison.a reçu trois nominations pour la meilleur mini-série, série d'anthologie ou téléfilm, pour le meilleur acteur dans une mini-série pour Taron Egerton, et pour le meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série pour Paul Walter Hauser.La cérémonie des Golden Globes aura lieu le 10 janvier 2023. S'il vous vient l'envie de découvrir ces deux séries avant l'annonce des gagnants, sachez que vous pouvez justement bénéficier de deux mois d'abonnement gratuit à Apple TV+ dans le cadre de la sortie du filmsur la plateforme de streaming d'Apple : pour en profiter, rendez-vous sur apple.co/willgift