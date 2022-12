Le SOS d’urgence par satellite de l'iPhone 14 est disponible en France

La fonctionnalité de SOS d'urgence par satellite de l'iPhone 14 est disponible aujourd'hui dans de nouveaux pays, vient d'annoncer Apple par voie de communiqué de presse . Cela concerne la France ainsi que l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni. Disponible sur tous les modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro, cette fonctionnalité permet de contacter les secours par satellite en cas d'urgence dans une zone non couverte par un réseau cellulaire classique.Le système de SOS par satellite s'active lorsque l'utilisateur tente de joindre les services de secours et que l'appel échoue. L'iPhone pose plusieurs questions permettant de résumer au mieux la nature de l'urgence, et le message est ensuite envoyé à Apple avec la position GPS courante, le niveau de batterie de l'iPhone et le contenu de la fiche médicale si besoin. Le message est envoyé à des centres relais où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviennent alors manuellement le service d'urgence le plus adéquat.Cette fonctionnalité d'envoi de messages par satellite est rudimentaire et uniquement dédiée aux situations d'urgence. Apple précise d'ailleurs qu'il est possible qu'il faille patienter de 15 secondes à plusieurs minutes pour que le message puisse être envoyé. iOS intègre une fonctionnalité de démo de cette fonctionnalité afin que les utilisateurs les plus susceptibles de se retrouver dans une situation d'urgence puissent se familiariser avec le service et ne pas paniquer en cas de vraie urgence. Le SOS par satellite est gratuit dans les deux ans suivant la première activation de l'iPhone — on ne sait pas encore comment Apple facturera ce service ensuite.Le SOS d'urgence de l'iPhone 14 nécessite iOS 16.1 pour fonctionner. Apple précise qu'avec iOS 16.2 qui sera disponible cette semaine,Autre annonce d'importance, Apple indique que la fonctionnalité sera lancée dans d'autres payssans plus de précisions pour le moment.