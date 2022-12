Apple autoriserait bien les apps hors de l'App Store avec iOS 17

Apple ne va pas avoir d'autre choix que de se plier à la DMA, la législation sur les marchés numériques que vient d'adopter l'Union européenne qui va forcer l'ouverture des grandes plateformes. Selon Bloomberg , dont les sources sont généralement excellentes, Apple préparerait bien l'ouverture d'iOS aux App Stores alternatifs et au, qui consiste à installer des applications téléchargées sur le web en dehors de toute boutique officielle. Le changement interviendrait dès la fin de l'année prochaine avec iOS 17 et serait limité aux pays de l'Union européenne tant que d'autres régions n'imposent pas les mêmes mesures.L'ouverture de l'App Store à la concurrence ne se ferait pas sans un minimum de contrôle : Apple réfléchirait à des garde-fous techniques pour assurer un maximum de sécurité. Il y aurait notamment la possibilité qu'Apple impose la vérification des applications par ses propres services, un processus qui pourrait être payant pour les développeurs. Aujourd'hui, Apple prélève une commission allant de 15% à 30% selon le type d'application ou de service vendu sur l'App Store et l'ouverture aux tiers représenterait un important manque à gagner. Apple n'aurait pas encore pris de décision quant à la possibilité pour les développeurs de mettre en place leur propre système de paiement, mais c'est une mesure européenne qu'il sera difficile d'ignorer.Apple travaillerait également à l'ouverture de ses APIs aux applications tierces, ouvrant notamment l'accès à la puce NFC de l'iPhone aux développeurs qui le souhaitent, tout comme le réseau Localiser. L'utilisation du moteur WebKit pour les navigateurs ne serait également plus obligatoire. Apple n'aurait en revanche pas encore pris de décision sur la manière de rendre iMessage interopérable avec les messageries tierces — l'adoption du standard RCS ne serait en tout cas pas à l'ordre du jour.Il reste de nombreux mois avant la prochaine WWDC qui aura sans doute lieu en juin 2023 et tous les contours de cette ouverture à venir ne sont logiquement pas encore connus. C'est en tout cas une révolution qui se prépare pour le fonctionnement de l'iPhone au sein de l'Union européenne.