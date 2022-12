Les bêtas d'iOS 16.3 et macOS 13.2 prennent en charge les clés de sécurité FIDO

Au lendemain de la sortie d'iOS 16.2 et de macOS 13.1 , Apple a mis à la disposition des développeurs les premières versions bêtas d'iOS 16.3 et de macOS 13.2 hier soir. Ces nouvelles moutures ajoutent la prise en charge des clés de sécurité physiques certifiées FIDO pour sécuriser les comptes iCloud avec une vérification matérielle. C'est une mesure qui avait été promise la semaine dernière en marge de l'annonce du chiffrement de bout en bout d'iCloud : Apple avait promis un lancementet ce sera donc bien le cas avec iOS 16.3 et macOS 13.2.Cette fonctionnalité n'est pas spécialement destinée au grand public bien qu'elle soit ouverte à tous les utilisateurs qui le souhaitent. Dans l'annonce de cette prise en charge, Apple citait les personnes les plus à risque d'être victimes de piratages comme les journalistes, activistes, membres de gouvernements, etc. Pour l'utilisateur lambda, l'authentification à deux facteurs classique (l'envoi d'un code de validation aux appareils de l'utilisateur) est supposée être suffisante.