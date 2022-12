Le MacBook Air 15 pouces prévu pour le printemps ?

Cela fait plusieurs mois que la rumeur d'un MacBook Air doté d'un écran d'une quinzaine de pouces revient avec insistance . Selon de nouvelles informations partagées par l'analyste Ross Young , ce nouveau MacBook Air aurait une dalle de 15,5", contre 13,6" pour le modèle classique actuel. Ce grand modèle viendrait ainsi se placer entre les MacBook Pro 14,2" et 16,2", mais avec des caractéristiques techniques moins poussées et donc un tarif plus clément. Selon Ross Young, la production des écrans pour ce modèle débuterait au premier trimestre de 2023, ce qui pourrait nous mener à une commercialisation au printemps prochain.

Le MacBook Air 13,6" avec puce M2

Le MacBook Air 15 pouces est un vieux serpent de mer. On sait que Steve Jobs l'avait envisagé dès 2007 , mais sans que le projet n'aboutisse. Ross Young ne donne pas le moindre détail sur les caractéristiques techniques de cette future machine. On imagine qu'Apple reprendra les grandes lignes de la fiche technique du modèle 13,6" avec puce M2 actuel, mais Ming-Chi Kuo affirmait en juin dernier qu'il existerait une autre version intégrant la puce M2 Pro et un ventilateur. Suspense, donc.