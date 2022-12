Apple teste les mises à jour de sécurité rapides sur macOS Ventura

Apple teste son nouveau système de mises à jour de sécurité rapides sur macOS, ou plus précisément sur la version bêta de macOS 13.2 parue cette semaine chez les développeurs. Hier soir, les participants au programme de bêtas d'Apple ont pu découvrir la « macOS Security Response 13.2 (a) », qui permet de mettre à jour le système sans avoir à télécharger une version complète : le téléchargement est ainsi bien plus léger qu'habituellement.Apple avait déjà réalisé un test de ce type sur iOS 16.2 le mois dernier. Là aussi, le téléchargement pesait une centaine de méga-octets, contre plusieurs giga-octets pour une mise à jour classique. Si les tests sont concluants, on devrait retrouver ce type de mise à jour plus légère et rapide à installer pour le grand public à l'avenir.