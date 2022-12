Ventura : Belkin présente son support MagSafe pour les Macs de bureau

Le support pour iPhone de Belkin destiné aux MacBook Air et MacBook Pro est en vente depuis le mois d'octobre (à 34,95 € sur l'Apple Store ), et l'accessoiriste avait alors promis une déclinaison destinée aux modèles de bureau qui sont plus épais. Ce nouveau modèle vient d'être lancé aux États-Unis où il est proposé à 39,95 dollars . Cet accessoire permet de fixer l'iPhone sur le haut des Macs grâce aux aimants de MagSafe, et macOS Ventura peut alors exploiter ses caméras pour des visioconférences plus qualitatives.Ce nouvel accessoire permet de s'adapter à différentes épaisseurs de Macs et de moniteurs. Il permet le positionnement de l'iPhone horizontalement ou verticalement, ainsi qu'un angle ajustable jusqu'à 25° vers le bas. Le support est également compatible avec les vis 1/4" des trépieds.Ce nouveau modèle a eu droit à un lancement un peu chaotique aux États-Unis : d'abord affiché à 29,95 dollars avec des livraisons prévues pour la fin du mois de janvier, il a augmenté de 10 dollars au bout de quelques heures et n'est désormais plus disponible à la vente. Pour l'instant, ni Apple ni Belkin n'ont indiqué quand l'accessoire sera vendu à l'international.