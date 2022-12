Le futur Mac Pro se contenterait d'une puce M2 Ultra

Apple aurait abandonné l'idée de produire un Mac Pro doté d'une puce M2 Extreme, selon les informations de Mark Gurman sur Bloomberg . La puce M2 Extreme aurait représenté l'équivalent de deux puces M2 Ultra, avec 48 coeurs de CPU et 152 coeurs de GPU. Le journaliste cite des problématiques de complexité de production mais également de coût. Le premier Mac Pro sous Apple Silicon devrait donc se contenter d'une puce M2 Ultra avec 24 coeurs de CPU, 76 coeurs de GPU et jusqu'à 192 Go de mémoire vive unifiée. Sur ce dernier aspect, ce serait un retour en arrière : le Mac Pro actuel prend en charge jusqu'à 1,5 To de RAM.

Le Mac Pro avec processeur Intel

Pour ce qui est de la RAM, il y a peut-être une importante subtilité : par rapport au Mac Studio, Mark Gurman affirme que le futur Mac Pro garderait l'avantage d'une certaine modularité avec l'ajout possible de mémoire vive. On peut donc imaginer que des barrettes de RAM classiques viennent seconder la mémoire unifiée. Le prochain Mac Pro devrait également offrir des possibilités d'extension pour le stockage et. Pour ce qui est de la date de lancement, ce serait dans le courant du premier semestre de 2023 : Mark Gurman avait déjà évoqué un lancement au printemps s'il n'y a pas de pépin sur les lignes de production d'ici-là.