Apple préparerait plusieurs nouveaux écrans pour 2023

Apple préparerait actuellement, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . L'un d'entre eux serait une mise à jour du Pro Display XDR, le modèle haut de gamme actuel doté d'un écran 6K de 32 pouces de technologie Mini-LED. Conçu pour accompagner le futur Mac Pro , il pourrait cependant être lancé plus tard que ce dernier. Plus tôt cette année, le site 9To5Mac affirmait que cet écran pourrait passer à une définition de 7K , mais sans que l'on sache si cela se ferait sur une diagonale identique ou plus grande.

Les écrans Studio Display et Pro Display XDR

Un des autres écrans devrait être destiné au grand public exigeant avec une version Mini-LED du Studio Display qui pourrait prendre en charge les 120 Hz de la technologie ProMotion. Selon l'analyste Ross Young, la sortie pourrait avoir lieu au printemps prochain. Mark Gurman suggère l'existence d'autres modèles, mais ne donne pas le moindre détail sur les autres pistes explorées par Apple.