Les nouveaux MacBook Pro 14'' et 16'' toujours attendus pour début 2023

La révision des MacBook Pro 14 et 16 pouces est toujours attendue pour le début d'année 2023, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le lancement aurait été initialement prévu à la fin de cette année, mais le développement des nouvelles machines aurait pris du retard. Sans surprise, il s'agirait d'une mise à jour assez minimale avec l'intégration des puces M2 Pro et M2 Max, peut-être de RAM plus rapide , et aucune autre évolution majeure en dehors de cela. Le design de ces modèles, encore très récent, ne devrait pas changer.Deux benchmarks de la puce M2 Max sont apparus sur le web ces dernières semaines. Le premier test était plutôt décevant et le second nettement plus prometteur, avec une hausse de la puissance brute de 15,5% sur un seul coeur et de 20,7% sur l'ensemble des coeurs. Ces mesures ayant vraisemblablement été réalisées sur des prototypes, ce sont des résultats qui restent à confirmer.C'est en tout cas une mise à jour de routine qui se profile pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces, et l'arrivée des nouveaux modèles est redoutée en Europe : sans contrepartie technique majeure, elle pourrait s'accompagner d'une hausse des tarifs pour s'adapter au cours de l'euro par rapport au dollar. Les modèles actuels bénéficient régulièrement d'offres promotionnelles — voir notre comparateur — qui conservent toute leur pertinence à l'approche de la prochaine gamme.