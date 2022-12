L'iMac M3 pas avant fin 2023 au plus tôt

N'attendez pas un hypothétique iMac doté de la puce M2 : il n'y en aura pas et le tout-en-un d'Apple passera directement à la puce M3. Mark Gurman persiste et signe sur Bloomberg : l'iMac fera bien l'impasse sur la puce M2, comme il l'avait déjà annoncé en juin dernier. Apple n'aurait pas jugé utile de donner un petit coup de boost intermédiaire à cet ordinateur de bureau qui se vend dans des quantités bien plus confidentielles que les MacBooks.Il y a eu un an et demi d'écart entre la puce M1 et la puce M2, et Apple devrait continuer sur ce rythme . Les premiers Macs équipés de la puce M3 pourraient ainsi être lancés en fin d'année 2023 et c'est le calendrier sur lequel table Mark Gurman pour le prochain iMac. Il précise cependant que c'est l'échéance la plus optimiste à ce stade : au moindre petit retard de développement, l'iMac M3 pourrait glisser au début d'année 2024.Concernant les nouveautés de la future gamme, c'est encore trop tôt pour tirer des plans sur la comète en dehors de l'adoption de la puce M3, gravée à une finesse de 3 nanomètres, qui permettra évidemment de gagner en puissance dans une enveloppe thermique contenue.Pour le moment, la grande incertitude concerne l'arrivée d'un modèle plus costaud avec puce M3 Pro ou M3 Max, doté d'un écran plus grand avec technologie Mini-LED et les 120 Hz de ProMotion, qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs et dont le développement a été confirmé par Mark Gurman. La sortie de cet iMac Pro pourrait être concomitante si l'iMac M3 est retardé au printemps 2024, mais il semble en tout cas peu probable que les puces M3 Pro et M3 Max soient disponibles en même temps que la puce M3 d'entrée de gamme (il y a eu onze mois d'écart entre le lancement de la puce M1 puis des puces M1 Max et M1 Pro).En attendant, sachez qu'il y a régulièrement des offres promotionnelles sur l'iMac M1. Si vous souhaitez investir sans attendre, vous pouvez le faire avec des économies de l'ordre de 10% à 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store en passant chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les offres au quotidien sur notre comparateur de prix