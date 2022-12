L'iPhone SE 4 retardé voire annulé ?

Apple pourrait revoir ses plans au sujet de l'iPhone SE de quatrième génération : selon les sources asiatiques souvent bien informées de Ming-Chi Kuo , le lancement initialement prévu en début d'année 2024 ne serait plus dans les tuyaux. L'analyste estime qu'Apple pourrait repenser sa stratégie pour son entrée de gamme, alors que le nouveau design de cet iPhone SE (qui pourrait reprendre le châssis de l'iPhone XR ou de l'iPhone 11 ) entraînerait une nette hausse des coûts et que certains modèles actuels comme l'iPhone SE 3, l'iPhone 13 mini mais aussi l'iPhone 14 Plus ne rencontreraient pas le succès escompté.Apple pourrait-elle se contenter, au moins pour un temps, de mieux réorganiser sa gamme en se passant de l'iPhone SE en 2024 et en ne proposant plus que d'anciens modèles à prix réduits ? C'est ce que semble suggérer Ming-Chi Kuo mais ce n'est qu'une hypothèse à ce stade : l'année 2024 est encore lointaine et les indiscrétions devraient s'affiner au fil des mois.