L'application Apple TV devrait débarquer sur Android

L'application Apple TV est disponible sur de nombreux supports, des consoles aux téléviseurs et notamment sur Android TV... mais pas sur Android tout court. Sur les smartphones, il faut aujourd'hui se rendre sur le site web d'Apple TV+ pour accéder aux contenus du service de streaming d'Apple. Cela pourrait bientôt changer, selon le fuiteur ShrimpApplePro qui a déjà eu de bonnes informations : une version bêta de l'application Apple TV pour Android serait actuellement en test à Cupertino, et la sortie serait donc proche.On comprend bien que le développement d'une application Apple TV pour Android n'était pas une priorité pour Apple, qui préfère sans doute que ses créations originales soient visionnées sur grand écran. La donne a probablement changé lorsque Apple TV+ s'est mis au sport, d'abord avec le baseball américain et bientôt avec le football : pour suivre un match en direct, on se contente parfois de ce qu'on a sous la main à l'instant T.