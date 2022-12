Apple va-t-elle devoir rendre amovible la batterie des AirPods ?

L'Union européenne va-t-elle prendre une nouvelle décision contraignant Apple à revoir la conception de certains de ses produits ? Après avoir imposé l'USB-C sur de nombreux produits électroniques, dont l'iPhone qui devrait l'adopter l'année prochaine, le Parlement et le Conseil européens s'intéressent désormais aux batteries. Un accord provisoire a été trouvé pour réviser les règles de l'UE relatives aux batteries, avec un nouveau train de mesures pour augmenter la durabilité des produits et limiter leur empreinte carbone. Une des dispositions prévoit queCette disposition serait applicable trois ans et demi après l'entrée en vigueur de la législation.

La batterie d'un AirPod Pro — Image iFixit

Tout est dans le Le texte précise que cela implique que les batteries, et quePeut-on considérer que la batterie de l'iPhone, qui est bien remplaçable par l'utilisateur final mais au prix de manipulations délicates, rentre dans cette catégorie ? Cela sera sans doute débattu.Il y a en tout cas un produit d'Apple qui ne sera pas dans les clous si cet accord finit par être approuvé : les AirPods. La batterie des écouteurs sans fil d'Apple n'est en effet pas accessible ni par l'utilisateur final, ni même par un réparateur officiel : il est impossible d'accéder à la batterie sans détruire les écouteurs, qui sont donc bons à jeter lorsque la batterie finit par défaillir. Si le projet de loi européenne aboutit, Apple serait donc forcée de revoir sa copie.