Pour Noël, les Apple Stores offrent la livraison en deux heures

C'est bientôt Noël et Apple ne compte pas passer à côté des ventes de dernière minute. Pour les retardataires qui veulent se faire livrer le plus rapidement possible et qui habitent à proximité d'un Apple Store, Apple vient de rendre temporairement gratuite la livraison en deux heures (elle coûte habituellement 10 €). Pour en profiter, il faut passer commande sur l'Apple Store en ligne et opter pour la livraison en deux heures au lieu de la livraison classique. Attention, la disponibilité de cette option dépend des stocks de l'Apple Store situé à proximité.Cette offre est valable entre le 22 et le 24 décembre 2022 dans la plupart des grandes villes et elle se limite aux achats d'iPhone, de Mac, d'iPad, d'Apple Watch, d'AirPods et d’Apple TV sans option de personnalisation. Notez qu'il reste bien sûr possible de choisir un retrait en magasin suite lors de sa commande en ligne, ce qui permet de réserver son exemplaire avant de se déplacer en boutique.