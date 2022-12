Un bug affiche des lignes horizontales au démarrage de l'iPhone 14 Pro

Certains utilisateurs de l'iPhone 14 Pro rapportent un étonnant bug au démarrage de l'appareil : des lignes horizontales plus ou moins nombreuses et de couleur aléatoire s'affichent à l'écran avant de disparaître lorsque iOS a fini de se lancer. Les différents cas repérés par MacRumors ne concernent que le démarrage : il n'y a plus aucun problème graphique ensuite, ce qui semble désigner un bug logiciel.

Photos via Infernoqt et u/1LastOutlaw

Contacté par les utilisateurs concernés, le SAV d'Apple en est arrivé à la même conclusion et un ingénieur d'Apple aurait informé un client qu'un correctif serait déjà en préparation. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir si vous voyez ces lignes apparaître au démarrage de votre iPhone 14 Pro : ce n'est a priori pas un pépin matériel et une prochaine mise à jour d'iOS réglera sans doute le problème.