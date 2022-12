Le GPU de la puce Apple A16 aurait dû être plus puissant

La puce Apple A16 qui équipe l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max aurait dû disposer d'un GPU nettement plus performant, selon les sources à Cupertino de The Information . Apple aurait en effet prévu un « saut générationnel » pour la puce A16 avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités majeures, comme la prise en charge du ray tracing pour mieux une gestion de la lumière plus réaliste dans les jeux vidéo.Les prototypes auraient consommé beaucoup plus d'énergie que ce qui avait été estimé par les simulations logicielles, avec des incidences trop importantes sur l'autonomie et la chaleur globale de l'iPhone. L'erreur aurait été détectée assez tard dans le processus de développement, et les équipes de Johny Srouji auraient dû se rabattre à la dernière minute sur une version à peine améliorée du GPU de la génération précédente. La puce A16 présente ainsi des performances graphiques qui ne sont que très légèrement supérieures à celles de la puce A15.Ce type d'erreur est visiblement inédit dans l'histoire des processeurs d'Apple, et cela aurait conduit à une restructuration de l'équipe en charge des graphismes avec le départ de plusieurs managers qui auraient joué un rôle clé dans la montée en puissance des puces d'Apple les années précédentes. The Information affirme d'ailleurs qu'Apple aurait dû faire face à une petite fuite des talents ces dernières années, les ingénieurs qui ont travaillé sur les puces de l'iPhone — qui sont les plus performantes du marché — étant très sollicités par la concurrence.