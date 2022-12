Joyeuses fêtes de fin d'année 2022 !

Le sapin, le repas, les cadeaux... C'est reparti pour un tour ! Nous voici au réveillon de Noël, l'actu du secteur tech est au plus calme et c'est donc l'heure du marronnier du 24 décembre. Certains se fatiguent de l'exercice , et il faut dire que pour notre dix-huitième, on a aussi un peu de mal à se renouveler. On va donc faire dans le classique et l'efficace, parce que c'est bientôt le top départ du marathon culinaire et qu'il y a d'abord des traditions à respecter : chers lecteurs, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année.

Il y a aussi les boules (de Noël)

Cette courte période entre Noël et le jour de l'an est toujours un peu particulière, et nous espérons qu'elle sera l'occasion pour tous ceux qui y accordent une quelconque importance de trouver les moments de légèreté et de bonheur qu'ils y cherchent. Et les autres aussi, parce que ça fait toujours du bien. Santé !