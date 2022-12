Apple Silicon : top départ pour les 3 nanomètres chez TSMC

La production de masse des premières puces gravées à une finesse de 3 nanomètres débutera dès cette semaine chez TSMC, rapporte DigiTimes . Initialement prévue pour 2022 , cette nouvelle étape dans la miniaturisation des processeurs doit permettre une amélioration de l'efficience énergétique. Il y a deux ans, le fondeur taïwanais promettait une baisse de 25% à 30% de la consommation ou une hausse de 10% à 15% des performances par rapport à la gravure de 5 nanomètres, le tout sur une puce 42% plus compacte. TSMC est l'unique fabricant des puces Apple Silicon : les puces de 3 nanomètres pourront notamment bénéficier à l'iPhone, l'iPad et le Mac.Du côté de l'iPhone, c'est sans surprise la puce Apple A17 qui devrait en profiter en septembre prochain sur l'iPhone 15 Pro pour succéder aux 4 nanomètres de la puce Apple A16. Du côté de l'iPad et du Mac, la future puce Apple M3 pourrait équiper de premiers modèles dès la fin d'année 2023 pour succéder aux 5 nanomètres de la puce Apple M2. Reste l'inconnue des très attendues puces M2 Pro et M2 Max , qui doivent intégrer les MacBook Pro 14 et 16 pouces au printemps : les rumeurs à ce sujet sont contradictoires et le suspense demeure.