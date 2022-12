Au Japon, un AirTag exclusif pour l'année du Lapin

Pour fêter le Nouvel An japonais, Apple a mis en place une offre spéciale au Japon avec la possibilité de récupérer des cartes cadeaux allant de 4 000 yens (28 €) à 32 000 yens (226 €) pour l'achat de produits Apple éligibles, des AirPods 2 aux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Et en bonus, les 30 000 premiers clients à profiter de cette offre les 2 et 3 janvier 2023 recevront un AirTag spécialement floqué avec un lapin pour l'occasion, puisque c'est l'année du lapin qui s'apprête à démarrer.Apple avait déjà créé un AirTag spécial l'année dernière pour l'année du tigre . Il arrive aussi que ce type d'opérations arrive dans d'autres pays, comme pour le Nouvel An chinois avec un boîtier personnalisé pour les AirPods Pro. C'est une tradition qui pourrait aisément s'appliquer dans d'autres pays (fête nationale, jours fériés particuliers, etc.) pour le plus grand plaisir des collectionneurs, mais Apple ne s'est jamais lancée dans un projet de ce type en Europe.