Détection des accidents : les faux positifs de l'iPhone 14 posent problème

La fonctionnalité de détection des accidents de l'iPhone 14 génère de plus en plus de cas de faux positifs avec l'ouverture des stations de sports d'hiver. On avait déjà eu vent de quelques cas sporadiques , mais le témoignage dans The Colorado Sun des services de secours du Summit County montrent que les faux positifs sont bien plus nombreux qu'on pouvait initialement le penser :Les opérateurs du 911 ont pour instruction de n'ignorer aucun appel, et chaque faux positif implique donc qu'un humain rappelle le numéro de téléphone concerné pour s'assurer que tout va bien. Et en l'absence de réponse, qu'une équipe se déplace.témoigne la gestionnaire du centre d'appels.Dans le comté voisin, même combat :Avec iOS 16.2.1 sorti fin novembre, Apple a apporté des optimisations à sa fonctionnalité de détection des accidents, déplore le directeur du Summit County. Il est possible que cette mise à jour ait corrigé un autre type de problème, avec la fonctionnalité qui se déclenchait aussi par erreur dans des montagnes russes Le directeur du Pitkin County a en tout cas reçu l'assurance d'Apple qu'elle était bien consciente du problème et qu'une nouvelle mise à jour du système était dans les tuyaux pour le premier trimestre 2023, sans plus de précisions pour le moment.