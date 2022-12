L'iPad mini 7 pas attendu avant fin 2023 voire début 2024

L'iPad mini 6 est sorti en septembre 2021 , mais le rythme de renouvellement de la petite tablette d'Apple n'est pas aussi élevé que les autres modèles : selon Ming-Chi Kuo, il faudra encore attendre de nombreux mois avant de pouvoir espérer un renouvellement. L'analyste, dont les sources sont généralement très bonnes, affirme aujourd'hui que les ingénieurs d'Apple ont commencé les travaux sur un nouveau modèle dont la principale nouveauté serait un processeur plus puissant. La sortie ne serait en revanche pas prévue avant la fin d'année 2023, voire le début d'année 2024.À ce stade, difficile de savoir ce qu'Apple a en tête précisément : aujourd'hui équipé de la puce Apple A15, l'iPad mini pourrait adopter la puce A17 qui équipera l'iPhone 15 Pro en septembre prochain, ou pourquoi pas basculer sur un modèle plus musclé comme la puce M1 ou M2 présente sur les modèles les plus haut de gamme. Il s'agirait en tout cas d'une mise à jour mineure en terme de fonctionnalités et il ne faudrait pas s'attendre à une évolution particulière du design.En attendant, sachez qu'il y a régulièrement des petites remises sur les modèles actuels chez les revendeurs : vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs en temps réel sur notre comparateur de prix