Apple mettrait toujours plus de pression sur ses fournisseurs

Forte de volumes de vente étourdissants, Apple fait partie des clients les plus convoités mais aussi les plus difficiles. Ce n'est pas le récent départ de Tony Blevins , ancien Vice-Président des achats connu pour ses méthodes de négociation redoutables , qui va alléger la pression qu'Apple exerce sur ses fournisseurs. Selon Ming-Chi Kuo , les négociations en temps de crise seraient encore plus dures que d'habitude et Apple ferait tout son possible pour réduire le montant de ses factures, poste par poste.

Les appareils photos arrières de l'iPhone 14 Pro

Ce sont les fournisseurs des lentilles de l'iPhone qui seraient le plus touchés, affirme l'analyste. Largan, Genius et Sunny Optical seraient visés par des baisses de prix d'achat relativement unilatérales, avec une réduction des coûts pouvant s'approcher de 20% sur certains composants. Ming-Chi Kuo explique que la marge brute de ces fournisseurs serait supérieure à celle des autres composants, ce qui justifierait ce rattrapage.Apple tente de maintenir sa marge dans un contexte économique compliqué, et les fournisseurs dépendants de ses commandes sont des proies faciles. Le mois dernier, Tim Cook a affirmé qu'aucun plan social n'était prévu à Cupertino , contrairement à d'autres mastodontes du secteur qui ont procédé à des licenciements ces dernières semaines.