Apple inquiète des mauvaises ventes de l'iPhone 14 Plus

Le temps que prend le développement d'une nouvelle gamme d'iPhone est supérieur au rythme de renouvellement des smartphones d'Apple. Ainsi, lorsqu'un nouveau modèle est présenté, la mise au point du suivant est déjà bien avancée. Des ajustements dans la fiche technique sont toujours possibles, mais la stratégie est globalement établie. Ainsi, lorsque Apple s'est rendue compte il y a deux ans que les ventes de l'iPhone 12 mini n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, l'iPhone 13 mini était déjà au four et il a donc fallu attendre la gamme suivante pour qu'Apple abandonne ce petit modèle de 5,4" et le remplace par une gigantesque diagonale de 6,7" avec l'iPhone 14 Plus.Manque de bol, le changement de stratégie opéré cette année ne s'est pas avéré payant. L'iPhone 14 Plus, premier très grand modèle dans la gamme classique, semble suivre le même scénario que feu l'iPhone mini. Les ventes seraient même encore plus décevantes et Apple se demanderait quoi faire de l'iPhone 15 Plus qui est déjà dans les tuyaux. Selon le compte yeux1122 sur Naver , qui a déjà partagé de bonnes informations, Apple aurait lancé une réflexion de crise pour réévaluer sa stratégie pour l'année prochaine.Pour le moment, Apple envisagerait deux stratégies. La première consisterait à accroître la différence technique entre les modèles classiques et les modèles Pro, comme l'avait déjà suggéré Ming-Chi Kuo : avec un iPhone 15 Pro Max ( ou 15 Ultra ) encore plus haut de gamme avec le tarif qui va avec, l'iPhone 15 Plus pourrait mécaniquement gagner de l'intérêt à un niveau tarifaire plus abordable. La seconde, plus terre-à-terre, consisterait à baisser le tarif du modèle Plus : on ne sait en revanche pas si l'idée serait de réduire la différence de tarif entre les deux diagonales (aujourd'hui de 150 €), ou si le modèle d'entrée de gamme (aujourd'hui à 1 019 €) verrait aussi sa facture baisser. Peut-être un savant mélange entre les deux ?