Une édition spéciale des AirPods Pro pour le Nouvel An chinois

Trois jours après le lancement d'un AirTag spécial au Japon, c'est au tour des AirPods Pro de recevoir un flocage sur mesure. Cette fois, c'est pour le Nouvel An chinois, qui célèbre cette année le lapin, avec des modèles exclusivement réservés au marché de la Chine ainsi que de Taïwan, Hong Kong et Macau. Vendus 1 899 RMB comme les modèles classiques, ils ne présentent aucune différence technique : il y a simplement le dessin stylisé d'un lapin sur le boîtier ainsi que sur la boîte des écouteurs.Ces modèles ornés d'un lapin succèdent aux AirPods Pro floqués d'un tigre sortis l'année dernière. L'offre, limitée à deux exemplaires par client et seulement valable jusqu'au 2 janvier 2023, devrait comme chaque année faire le bonheur des collectionneurs mais pas seulement : Apple a également mis en place des offres promotionnelles durant cette période avec des remises immédiates atteignant jusqu'à 1 000 RMB sur certains de ses produits.