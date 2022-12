Des iPad Pro OLED de 11,1'' et 13'' en 2024, la version 14,1'' repoussée

Après les iPad Pro M2 qui ont été lancés en octobre 2022 , il ne devrait pas y avoir de nouveaux modèles d'iPad Pro en 2023 : la prochaine génération sortirait en début d'année 2024, selon les sources de Ross Young. L'analyste spécialiste des écrans nous avait déjà soufflé cette information il y a deux mois, affirmant que les deux futurs modèles seraient équipés de dalles de technologie OLED avec deux couches émissives pour une meilleure luminosité et une durée de vie accrue.Aujourd'hui, l'iPad Pro 11" est équipé d'un écran LCD classique alors que le modèle 12,9" intègre une technologie Mini-LED plus évoluée qui lui permet de présenter de vrais noirs. La technologie OLED permet aussi d'atteindre ce contraste absolu, mais avec une meilleure précision (l'éclairage se fait au niveau de chaque pixel et non pas par zones) et une consommation inférieure, le tout sur une dalle plus fine et plus légère. Cette évolution serait donc bénéfique pour les deux modèles.

Les iPad Pro 11" et 12,9"

Ross Young ajoute aujourd'hui sur MacRumors une intéressante indiscrétion : les iPad Pro M3 auraient des écrans légèrement plus grands, avec des diagonales de 11,1" et 13" au lieu de 11" et 12,9" aujourd'hui. Cette faible hausse de la diagonale d'un dixième de pouce, ou d'un quart de centimètre, pourrait trahir des marges réduites autour de l'écran : le châssis pourrait garder des dimensions identiques.À moins qu'Apple n'en profite pour tout changer et basculer sur une Dynamic Island ? Les capteurs frontaux de l'iPad Pro définissent l'épaisseur de la marge autour de la dalle : adopter un poinçon comme sur l'iPhone 14 Pro permettrait de s'affranchir de cette contrainte. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse et Ross Young n'apporte pas d'éclairage sur la question. Il y a également la problématique de l'intégration d'une webcam horizontale et de la manière de la faire cohabiter avec le système de recharge de l'Apple Pencil 2 : c'est sans doute en projet, mais on ne sait pas quelle sera la solution choisie par Apple. Autre information partagée par Ross Young, Apple aurait abandonné ou sérieusement repoussé son projet de très grand modèle d'iPad Pro : l'analyste avait précédemment évoqué un modèle de 14,1" pour 2023 mais ce ne serait désormais plus d'actualité.En attendant ces futurs modèles dont la sortie est encore lointaine, les premières offres promotionnelles concernant les modèles M2 commencent à apparaître chez les revendeurs : vous pouvez retrouver tous les meilleurs prix en temps réel sur notre comparateur