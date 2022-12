Apple Silicon : TSMC lance la gravure de 3 nm

Cette fois, c'est officiel : TSMC a organisé ce jeudi 29 décembre une petite sauterie dans son usine Fab 18 située à Tainan, au sud de l'île de Taïwan, pour célébrer le lancement de la production de masse de ses premières puces gravées à une finesse de 3 nanomètres. Dans un communiqué de presse publié pour l'occasion, le fondeur affirme que cette nouvelle étape dans la miniaturisation de la gravure va permettre d'augmenter la densité des puces de l'ordre de 1,6x, et qu'il faut aussi s'attendre à des gains importants en terme de consommation électrique : à puissance égale, les puces gravées en 3 nm offriraient 30% à 35% d'économies d'énergie par rapport aux puces gravées en 5 nm.

L'usine Fab 18 de TSMC

Pour Apple qui se fournit exclusivement chez TSMC pour ses puces Apple Silicon, cette nouvelle finesse de gravure sera bien sûr l'occasion d'améliorer l'efficacité de ses différents modèles. La puce Apple A17 qui équipera l'iPhone 15 Pro en septembre prochain sera évidemment concernée, et il faut logiquement s'attendre à une amélioration de l'autonomie de ce futur smartphone. Pour la puce Apple M3 qui équipera de futurs Macs et iPad, il faudra attendre la fin d'année 2023 au plus tôt. Pour ce qui est des prochaines puces M2 Pro et M2 Max, attendues sur de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces au printemps prochain, c'est une possibilité mais c'est beaucoup plus incertain TSMC annonce que la gravure d'une finesse de 3 nm concernera aussi son usine en cours de construction en Arizona , qui doit être opérationnelle en 2024. La prochaine étape consistera à passer à 2 nm, TSMC annonçant qu'il y aura deux sites de production à Taïwan mais sans donner de date prévisionnelle pour l'instant.