iPhone : l'Inde impose aussi l'USB-C

Les fabricants de smartphones souhaitant vendre leurs produits en Inde devront utiliser un port de charge au standard USB-C à compter de mars 2025, a tranché lecette semaine. La nouvelle a été annoncée dans le Business Standard , qui précise que l'Inde devrait également bientôt s'attaquer auxcomme les montres et bracelets connectés sans qu'on ne connaisse le moindre détail supplémentaire pour l'instant. Apple n'est pas citée mais c'est bien sûr l'iPhone et son connecteur propriétaire Lightning qui est principalement visé par la première phase de cette nouvelle législation.

Le connecteur Lightning actuel

Cette annonce suit de peu l'adoption d'une loi européenne allant dans le même sens et qui doit entrer en vigueur le 28 décembre 2024 . Apple n'aura d'autre choix que de se soumettre à la loi européenne — Greg Joswiak l'a d'ailleurs confirmé — mais la législation européenne ne s'étend pas au-delà de ses frontières : l'Inde veut ainsi s'assurer qu'Apple ne sera pas tentée de faire cohabiter l'USB-C dans l'Union européenne et le Lightning en dehors.Selon les rumeurs dont nous disposons pour le moment, Apple devrait commencer à se conformer à cette législation dès l'année prochaine avec sa gamme d'iPhone 15. L'adoption de l'USB-C sur l'iPhone pourrait être l'occasion de faire exploser les débits, alors que le connecteur Lightning se limite à 480 Mbit/s : sur les modèles Pro, Apple pourrait intégrer l'USB 3.2 ou le Thunderbolt 3 , à 20 Gbit/s ou 40 Gbit/s, pour des transferts filaires beaucoup plus rapides qu'aujourd'hui.