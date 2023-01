Bonne année 2023 à tous !

Si souhaiter une bonne année n'a traditionnellement rien d'un exercice difficile, cela fait deux éditions que l'on n'ose à la fois ni trop regarder dans le rétroviseur, ni montrer trop d'optimisme pour l'année suivante. L'ambiance n'est pas bonne et les perspectives non plus, voilà pour les bases. Mais en dehors de tout aspect symbolique qu'on aurait tort de trop intellectualiser, le concept du 31 décembre reste plutôt séduisant : c'est le point d'orgue d'une semaine à l'actualité allégée, où on pense moins au travail et plus aux bonnes choses qu'on a hâte d'avoir dans l'assiette, à la famille et aux copains qu'on va pouvoir revoir le temps d'une ou deux soirées.2022, c'est fini et c'est tant mieux. On ne sait pas de quoi 2023 sera fait, mais on va commencer par l'attaquer avec autant de rires et de bonne bouffe que possible. Chers lecteurs, nous vous souhaitons un bon réveillon et une belle année 2023 !